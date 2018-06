Martinović: Poslanik Slaviša Ristić pretio smrću predsedniku Vučiću

Beta pre 3 sata

Šef poslaničke grupe vladajuće koalicije u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović optužio je danas poslanika poslaničke grupe Nova Srbija - Pokret za spas Srbije Slavišu Ristića da je uputio otvoreno pismo u kojem preti ubistvom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Prema njegovim rečima, Ristić je u pismu upućenom predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, naveo da će Aleksandar Vučić, "ukoliko pokuša da postigne mir i potpiše sporazum sa Prištinom, završiti kao ubijeni premijer Zoran Đinđić".



Aleksandar Martinović je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije pozvao nadležne institucije da reaguju.



U otvorenom pismu Putinu, Ristić je optužio Vučića da sprema kosovsku izdaju i da to pokušava da prikrije susretima sa ruskim predsednikom.



"Glavni razlog za takvu 'preteranu kooperativnost' predsednika Srbije leži u tome jer je on to obećao Zapadu prilikom dolaska na vlast. Tragična sudbina pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića jasno upozorava Aleksandra Vučića šta se dešava sa onima koji ne ispune obećanje. Građanima Srbije ustupanje Kosova i Metohije vlast pravda boljim životom po prijemu u Evropsku uniju", naveo je Ristić u svom pismu Putinu.

Martinović je ocenio da je u pitanju "dobro osmišljena akcija da se danas, na Vidovdan, preti Vučiću"."Aleksandru Vučiću ne pada na pamet da prizna nezavisnost Kosova i da Kosovo dobije stolicu u UN", rekao je Martinović novinarima u Skupštini Srbije.On je dodao da se u kampanju protiv "predsednika, Srpske napredne stranke, ali i države" uključio i mitropolit Amfilohije koji je "Vučića i SNS okarakterisao kao izdajnike"."Ta izjava je neodgovorna i preti državi, narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi", rekao je Martinović.