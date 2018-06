Sutra oblačno, malo toplije, mestimično slaba kiša

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo toplije, mestimično sa kišom, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Padavine će biti uglavnom slabog intenziteta. Jutarnja temperatura od 13 do 16 C, najvisa dnevna od 18 do 24 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo toplije, u pojedinim delovima grada povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni....