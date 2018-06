Probudio nas pljusak, a bez kišobrana se neće moći ni ostatak dana: Petak širom Srbije oblačan i svež, leto tek od iduće nedelje

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u severnim, centralnim i istočnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 C do 17 C, a najviša dnevna od 20 C do 24 C. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a na širem području grada su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i...