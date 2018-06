Tmurno i kišovito, biće i pljuskova

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na širem području grada su mogući i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena. Očekuje se nastavak nepovolјne biometeorološke situacije. Poseban oprez se...