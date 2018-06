Most u Begaljici odnela bujica

Prema podacima kojima raspolažu, najugroženija mesta su Begaljica, Umčari, pojedini delovi Grocke, a na nekoliko mesta saobraćaj je u potpunom prekidu. Dubočajski potok odneo je most na Smederevskom putu i saobračaj ka Smederevu je u potpunosti obustavljen do daljnjeg. Most u Begaljici ka manastiru Rajinovac je takode odnela bujica. Na terenu su hitne službe, policija, vatrogasci i žandarmerija koji pokušavaju da dođu do ugroženih...