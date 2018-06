Kavani odveo Urugvaj na megdan Francuskoj

Beta pre 1 sat

Fudbalska reprezentacija Urugvaja plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Sočiju pobedila selekciju Portugala sa 2:1, u utakmici osmine finala.Dvostruki strelac za Urugvaj bio je Edinson Kavani, u sedmom i 62. minutu, dok je gol za Portugal postigao Pepe u 55. minutu.Fudbaleri Urugvaja će u četvrtfinalu igrati u Sočiju protiv Francuske, koja je ranije danas pobedila Argentinu sa 4:3.Urugvaj je sjajno počeo večerašnji meč osmine finala, pošto je već u sedmom minutu stigao do prednosti preko Kavanija.Kavani je započeo akciju na svom delu terena, dodao je loptu do Luisa Suaresa koji je potom savršeno centrirao, a Kavani je utrčao u kazneni prostor i glavom poslao loptu iza leđa Ruija Patrisija.Portugal je u prvom poluvremenu imao više loptu u svom posedu, ali nikako nije uspevao da probije odbranu Urugvaja. Najbolji fudbaler Portugala Kristijano Ronaldo imao je samo jednu šansu, i to iz slobodnog udarca, a osim toga nije bio u prilici da postigne svoj peti gol na šampionatu.Urugvajci su na veliki odmor mogli i sa ubedljivijom prednošću, ali je Suaresov udarac iz slobodnog udarca odbranio portugalski golman.Portugal je na početku drugog poluvremena, u 55. minutu, izjednačio pogotkom Pepea posle kornera koji je izveo Rafael Gereiro.Taj Pepeov gol bio je prvi koji je Urugvaj primio posle 597 minuta igre.Nerešen rezultat na semaforu stajao je, međutim, samo sedam minuta, pošto je Kavani po drugi put pogodio mrežu Portugala. Ovoga puta udarcem sa ivice kaznenog prostora.Šampioni Evrope su u finišu meča sve karte bacili na napad, ali promene rezultata nije bilo.Jedina loša stvar za Urugvajce posle večerašnjeg meča je povreda Kavanija, koji je 74. minutu napustio teren.