Upozorenje RHMZ: Cela Srbija u "žutom" zbog kiše i munja

Posle podne i krajem dana se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, tokom dana ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 13 do 17 C, najvisa dnevna od 22 do 27 C. U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i krajem dana se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar...