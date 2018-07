Hrvatska posle penala do četvrtfinala Svetskog prvenstva

Beta pre 1 sat

Fudbalska reprezentacija Hrvatske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Nižnjem Novgorodu pobedila reprezentaciju Danske posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.Posle regularnih 90 minuta i produžetaka rezultat je bio nerešen 1:1, pa je odluka o pobedniku rešena posle penal serije, koja je pripala Hrvatskoj sa 3:2.Danska je povela golom Matijasa Jorgensena u prvom minutu, da bi izjednačenje doneo Mario Mandžukić u četvrtom.Hrvatska će igrati 7. jula u četvrtfinalu protiv Rusije, koja je takođe posle boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisala Španiju.Utakmica u Nižnjem Novgorodu počela je veoma uzbudljivo. Već posle 57 sekundi viđen je prvi gol na utakmici, i to posle gužve u šesnaestercu Hrvatske, a najbolje se u njoj snašao Matijas Jorgensen, koji je uz dosta sreće loptu prosledio u mrežu Danijela Subašića.Samo tri minuta kasnije Hrvatska je uspela da dođe do izjednačenja, a kao i kod prvog gola, odbrana je konfuzno reagovala. Lopta je posle greške jednog defanzivca Danske došla do Mandžukića koji je iz prve šutirao i savladao Kaspera Šmajhela.U nastavku prvog poluvremena Hrvatska je imala blagu inicijativu, međutim, ništa od toga nije donelo rezultat.Drugi deo utakmice protekao je u laganom ritmu, borba se uglavnom vodila na sredini terena, a oba tima su uglavnom bila koncentrisana na odbranu svog gola.Meč je otišao u produžetke, a tek je u 117. minutu viđeno uzbuđenje. Ante Rebić je prošao golmana Šmajhela i u trenutku kada je trebalo da šutira, startovao je Jorgensen.Odgovornost za izvođenje jedanaesterca preuzeo je Luka Modrić, međutim, Šmajhel je "pročitao" kapitena hrvatske reprezentacije i odbranio mu šut u donji levi ugao svog gola.Kao i prvi današnji meč osmine finala između Rusije i Španije, tako je duel između Hrvatske i Danske završen posle penal serije.Sigurni izvođači jedanaesteraca za Dansku bili su Simon Kjer, Mikael Kron-Deli, dok je Subašić odbranio šut Kristijanu Eriksenu u prvoj seriji, Laseu Šeneu u četvrtoj i Nikolaiju Jorgensenu u petoj.S druge strane penale za Hrvatsku su realizovali Andrej Kramarić, Luka Modrić i Ivan Rakitić, a Šmajhel je odbranio šuteve Milana Badelja i Josipa Pivarića.