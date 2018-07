Jokić potpisuje petogodišnji ugovor sa Denverom vredan 148 miliona dolara

Beta pre 3 sata

Srpski košarkaš Nikola Jokić potpisaće novi, petogodišnji ugovor sa Denverom vredan 148 miliona dolara, preneli su danas američki mediji.Kako se navodi, uprava NBA ligaša iz Denvera ponudila je Jokiću ugovor na pet godina vredan 148 miliona dolara, a srpski centar je prihvatio ponudu i potpisaće najveći ugovor u istoriji srpskog sporta.Denver prošle sezone nije izborio mesto u plej-ofu, a Jokić je u proseku postizao 18,5 poena i imao je 10,7 skokova i 6,1 asistenciju po utakmici.Jokić (23) je od 2012. do 2015. godine igrao za Megu, a Denver ga je 2014. godine izabrao u drugoj rundi kao 41. pika na draftu. On je 2015. godine otišao u NBA ligu, a godinu dana kasnije izabran je u prvi tim "rukija".Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, a tri godine ranije bio je prvak sveta sa selekcijom Srbije uzrasta do 19 godina.