U neredima u Iranu 11 ranjenih: Protest zbog nestašice vode prerastao u ulični rat! (video)

Protesti su započeli mirno u petak, ali je u subotu na nedelju došlo do sukoba, u kojima su 10 policajaca i demonstrant ranjeni, prenela je agencija AP. Demonstracije u Horamšahru, na oko 650 kilometara jugozapadno od Teherana započele su kada je stanovništvo u tom pretežno arapskom gradu nedaleko od granice sa Irakom počelo da se žali na slanu, blatnjavu vodu iz česama. #IranProtests tonight in Khorramshahr. Police open fire on protesters...