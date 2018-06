Potresna ispovest roditelji nastradale braće: Pustili su ga da nam pijan ubije sinove

VIŠE smo kivni na ovdašnju policiju koja nije radila svoj posao. Svi su, pa i oni, Jevtovića tog kobnog dana viđali po seoskim kafanama kako pije i vozika se uokolo autom. Nije to prvi put da se ovako nešto događa. Čuli smo da je on učestvovao u nesreći od pre pet, šest godina, kada je poginula devojčica, ali i u još jednom udesu. Nažalost, on je pored svega toga neometano vozio. Ima čovek pare, pa mu se može... Drhtavim glasom, suznih...