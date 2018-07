"Neće biti pošteđenih u borbi protiv korupcije"

On je posle ubedljive pobede na predsedničkim izborima izjavio da će goniti i prijatelje i neprijatelje u borbi protiv korupcije. Lopes Obrador je prvi levičarki predsednik Meksika posle okončanja vlasti jedne stranke 2000. godine. On je osvojio između 53 i 53,8 odsto glasova, objavile su izborne vlasti. To je dvostruko više od njegovog najbližeg protivkandidata. Lopesu Obradoru to će omogućiti jaku platformu da se suoči s unutrašnjim...