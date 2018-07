Zbog ubistva supruge i deteta osuđen na 40 godina

On je osuđen zbog krivičnog dela teško ubistvo. Na ovu prvostepenu presuda Sabo ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Novom Sadu. Sabo je u pritvoru od hapšenja u avgustu 2016. godine. Tokom suđenja on je priznao ubistvo žene, ali ne i deteta. Prema navodima optužnice, Sabo je u noći izmedu 15. i 16. avgusta 2016. godine, u Veterniku, u Kninskoj ulici 39, sa umišljajem usmrtio suprugu Slavicu i četvoromesecnu ćerku. Prema pisanju medija, on je...