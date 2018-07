Inicijativa: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu za nabavku jelke od 83.000 evra

Beta pre 3 sata

Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je danas da je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv gradskog funkcionera Darka Glavaša i direktora firme "Keep light d.o.o" Radovana Đumića zbog kako se navodi, malverzacija pri kupovini jelke za proslavu Nove godine u glavnom gradu u iznosu od 83.000 evra.Inicijativa je navela da je prijavu podnela jer su Glavaš i Đumić "sklopili dogovor o raspisivanju tendera na taj način da uslovi javne nabavke budu tako precizno određeni da ih može ispuniti samo privredno društvo Keep light d.o.o" i zbog toga što "cena javne nabavke višestruko prevazilazi stvarnu i realnu vrednost novogodišnje jelke"."Na taj način je oštećen budžet Grada Beograda a Darko Glavaš i Radovan Đumić, odnosno Keep light d.o.o pribavili su protivpravnu imovinsku korist", navodi se u saopštenju.Inicijativa je podsetila da je povodom "malverzacija" sa novogodišnjom rasvetom u Beogradu, ranije podnela dve krivične prijave protiv Javnog preduzeća "Javno osvetljenje", odgovornih ljudi Gradske uprave i direktora firme "Keep light d.o.o", zbog kako se navodi, nabavke 2016. i nabavke 2017. godine."Grad Beograd novogodišnju rasvetu nabavlja od firme 'Keep light d.o.o' još od 2002. godine. U prethodne dve godine na četiri tendera ovaj ponuđač je bio i jedini koji je mogao da učestvuje na tenderu", piše u saopštenju.