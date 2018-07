Krunićeva posle preokreta poražena u prvom kolu Vimbldona

Beta pre 4 sata

Srpska teniserka Aleksandra Krunić eliminisana je sa trećeg grend slema u sezoni, pošto je danas u prvom kolu Vimbldona izgubila od Amerikanke Medison Brengl u tri seta, 6:2, 3:6 i 3:6.U njihovom četvrtom međusobnom duelu, Brengl je do druge pobede došla posle sat i 25 minuta igre.Brengl će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Italijanke Kamile Đorđi koja je sa 6:1, 2:6 i 6:4 pobedila Letonku Anastasiju Sevastovu.Srpska teniserka dobro je počela meč, s dva vezana brejka brzo je došla do vođstva od 3:0, ali je Amerikanka uspela jednom da uzvrati, međutim, to nije bilo dovoljno da ostane u setu, koji je Krunićeva dobila sa 6:2.Brengl je ipak u nastavku podigla nivo igre, iako je Krunićeva na početku drugog seta imala prednost brejka, ali je Amerikanka dvaput uspela da oduzme servis rivalki i potom dođe do izjednačenja.U odlučujućem setu Brengl je uz prednost brejka došla do vođstva od 3:1, ali je Krunićeva uspela da se vrati i izjednači na 3:3. Ipak, to je bilo sve što je srpska teniserka uspela da uradi, pošto je sa dva brejka izborila plasman u drugo kolo Vimbldona.