Nedimović: Siva ekonomija se smanjuje, a povećava se naplata poreskih prihoda

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović rekao je danas da se smanjuje siva ekonomija i da se povećava naplata poreskih prihoda.On je na konferenciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) "Prvo poluvreme godine borbe protiv sive ekonomije" rekao da su i građani zaokupljeni borbom protiv sive ekonomije."Uspeli smo da problem sive ekoniomije izbacimo u prvi plan, dokaz je da su građani poslali 11 miliona koverata s računima za nagradnu igru 'Uzmi račun i pobedi'", rekao je Nedimović, koji je predsednik Koordinacionog tela Vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije.On je rekao da će se težište u borbi protiv sive ekonomije staviti na praktičan rad inspektora koji mora postati "vidljiv"."Usvojili smo zakon koji će od 1. janura sledeće godine regulisati sezonski rad a koga nemaju mnoge zemlje", rekao je Nedimović.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević rekao je da je "dosta urađeno u poslednjih nekoliko godina u borbi protiv sive ekonomije"."Radićemo na medijskoj promociji kako bi građanima objasnili da suma koja izmiče od naplate poreza nije mala", rekao je Đorđević.On je rekao da je Zakonom o radu podignuta efikasnost inspektora, a da će od 1. janura zakon o sezonskim radnicima regulisati taj rad kako bi mogli da se naplaćuju porezi.Đorđević je najavio da će ove godine biti usvojeni i zakoni o lizingu radne snage i socijalnom preduzetništvu."Inspektori rada su ove godine obavili više od 33.000 kontrola što je 30 odsto više nego u istom periodu prošle godine", rekao je Đorđević.Dodao je da je ove godine inspekcija u kontrolama na radnim mestima zatekla više od 9.000 neprijavljenih radnika, a posle toga je više od 8.000 prijavljeno.Uvođenje telefona za prijavu rada "na crno" je, prema njegovim rečima, dalo rezultate, jer je bilo 5.138 poziva i 103 mejla."Razgovaraću s ministarkom pravde Nelom Kuburović kako bi unapredili sudsku praksu jer je za šest meseci naplaćeno svega 112 miliona dinara na ime kazni, a trebalo je više od 1,9 milijardi dinara", rekao je Đorđević.Tako slaba naplata kazni je, prema njegovim rečima, "posledica zastarelosti predmeta i gledanja kroz prste".On je rekao da će se u buduće raditi na smanjenju nelojalne konkurencije, povoljnijem poslovnom ambijentu za mala i srednja preduzeća, zapošljavanju talenata, i kombinovanju socijalne pomoći s radom, a da su za mlade početnike predviđene olakšice u prvoj godini poslovanja.Ministar državne uprave i lokalne samouprtrave Branko Ružić istakao je da je u borbi protiv sive ekonomije inspektorima omogućeno da za 48 sati uđu u stan za koji se sumnja da je mesto nekog nelegalnog posla."U 2017. godini godini izvršeno je 415.000 kontrola i pronađeno svega 3.000 neregistriovanih privrednika, što je bilo bolje za 10 odsto nego godinu dana ranije", rekao je Ružić.Dodao je da je "fokus na preventivnom i savetodavnom postupanju inspekcije, a da su represivne mere usmerene na one koji zakon krše s predumišljajem".Ružić je pozvao privrednike da iskoriste zakonsku mogućnost i da u sklučaju da su napravili prekršaj, sklope sporazum o priznavanju i smanje kaznu.Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović istakla je da svest građana o štetnosti sive ekonomije raste, a da je dokaz za to učestvovanje 11 miliona građana u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi"."Istraživanje koje smo sproveli pokazuje da je nagradna igra 'Uzmi račun i pobedi' motivisala 35 odsto građana da traže račune za kupljenu robu. To znači da je nagradna igra ispunila svoj cilj", rekla je Jovanovićeva.Ona je istakla da se od Vlade Srbije sada očekuje reforma parafiskalnih nameta, paušalnog oporezivanja i unapređenje rada inspekcije.Dodala je da će Međunarodni monetrani fond pratiti sprovođenje nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije.Najboljim opštinama po broju poslatih fiskalnih računa u nagradnj igri "Uzmi račun i pobedi" uručene su nagrade, po 23.000 evra koje će upotrebiti prema ličnom opredeljenju.U kategoriji malih opština nagradu je dobila opština Blace čiji su građani poslali u proseku po 42 koverta, a u kategoriji srednjih i velikih opština Savski venac u Beogradu i Vranje, čiji su građani poslali u proseku po 43 koverta sa računim i slipovima.Ceo video materijal možete preuzeti OVDE