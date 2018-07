U Srbiji dve osobe obolele od groznice Zapadnog Nila

To je saopštio Institut za javno zdravlje Strbije "Dr Milan Jovanović Batut". Zaraženi su registrovani u Južnobanatskom okrugu (opština Pančevo) i na teritoriji Grada Beograda (opština Palilula), a reč je o ženi i muškarcu starosti 66 i 69 godina i oboje su bili hronični bolesnici, navedeno je na sajtu Batuta. Do kraja juna ove godine u zemljama Evropske unije registrovano je pet slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila i to četiri...