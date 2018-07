Leto se vraća na velika vrata: Utorak širom Srbije osvanuo sunčan, narednih dana sve toplije

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, samo ujutro i delom prepodneva na severu i istoku umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom i tendencijom postepenog razvedravanja. Posle podne i uveče u zapadnim i južnim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi i grmljavina. Temperature će se kretati od 12 do 16 ujutro stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki...