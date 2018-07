EPS: Ugovoren završetak revitalizacije hidroelektrane Đerdap 1

Beta pre 1 sat

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" (JP EPS) i ruska kompanija "Silovije mašini" potpisali su u Sankt Peterburgu desetu dopunu ugovora o revitalizaciji agregata HE "Đerdap 1" kojom se omogućava završetak tog posla, saopštio je danas EPS.Planirano je, kako se navodi, da peta faza revitalizacije na agregatu A2 počne u septembru i traje do polovine oktobra 2019. godine.Poslednja etapa radova na agregatu A3 i završetak revitalizacije HE "Đerdap 1" planiran je u januaru 2021. godine."Nastavljamo uspešnu saradnju koja traje više od pola veka, pošto su 'Silovije mašini' isporučile opremu za generatore prilikom izgradnje hidroelektrana na Dunavu, a najvažnije za EPS jeste da se poštuju rokovi i na vreme završi obnova HE 'Đerdap 1'", rekao je v. d. direktora JP EPS Milorad Grčić posle potpisivanja dopune ugovora.Dodao je da "EPS očekuje još jedan veliki posao na revitalizaciji 10 agregata HE 'Đerdap 2' u kojem može da sarađuje sa partnerima iz kompanije 'Silovije mašini'".Izvršni direktor za proizvodnju energije u JP EPS Savo Bezmarević rekao je da je projekat revitalizacije agregata najveće EPS-ove hidroelektrane počeo 2009. godine i da je namera da se revitalizacija poslednja dva agregata završi bez pauze.Do sada je, kako se navodi, završena revitalizacija četiri agregata u HE "Đerdap 1", a predstavnici ruske kompanije poručili su da je oprema za generator A2 HE "Đerdap 1" spremna za isporuku."Očekujemo da će oprema sledeće sedmice biti utovarena na baržu i da će stići u Kladovo do 20. avgusta", rekli su predstavnici ruskog proizvođača opreme za elektrane i dodali da su spremni da učestvuju u projektu revitalizacije HE "Đerdap 2" i pruže tehničku podršku inženjerima EPS-a."Kapitalna revitalizacija HE 'Đerdap 1' veoma je značajan posao za energetski sistem Srbije i EPS jer će se povećati snaga agregata za oko 10 odsto i produžiti radni vek za 40 godina", navodi se u saopštenju.Prvi agregat HE "Đerdap 1" pušten je u rad 1970. godine i u toj elektrani godišnje se proizvodi više od pet milijardi kilovat-sati električne energije.