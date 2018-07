Još jedan napad: Izboden srpski mladić na Kosovu

Kosovska Mitrovica -- Mladić N.D. (23), srpske nacionalnosti, teško je povređen kasno sinoć u selu Prilužje, opština Vučitrn na severu Kosova, javlja Radio Kontakt plus.

B92 pre 2 sata | Â Radio Kontakt plus

Povređeni srpski mladić je sa ubodnim ranama dopremljen rano jutros u Kliničko bolnički centar u severni deo Mitrovice. Kako saznaje Radio Kontakt Plus, napadnuti su povređeni mladić i njegov brat. N.D. je izboden nožem, dok je, kako Radio Kontakt Plus nezvanično saznaje, njegov brat isprskan biber sprejom. Zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica dr Zlatan Elek rekao je za Radio Kontakt Plus da je mladić u ovu zdravstvenu ustanovu...