Toplo i sparno, a za vikend...

Foto: Mondo/Goran Sivački Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 13 do 19 C, a najvša od 29 do 32 C. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura oko 19 C, najviša oko 31 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u petak će biti promenljivo oblačno i toplo, ujutro i pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najpre na...