Uhapšen Beograđanin osumnjičen za pljačku banaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N.D. (1975) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništva. N.D. se sumnjiči da je izvršio četiri razbojništva na štetu dve banke iz kojih je kako se sumnja oduzeo ukupno 4.584.595 dinara i 43.005 evra. On je osumnjičen da je u ekspozituri jedne banke na teritoriji opštine Voždovac od radnika oduzeo oko 350.000 dinara i 8.000...