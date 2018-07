Nađen mrtav radnik u Rudniku bakra u Majdanpeku

Prema pisanju tog lista, radi se o 30-godišnjem A.S. čije je beživotno telo nađeno sinoć oko 23 časa i 15 minuta. Prema tvrdnjama njegovih kolega, on je otišao da obiđe pogon, ali kako se nije vratio iz redovnog obilaska, radnici su pošli da ga traže. Obdukcija će pokazati od čega je A.S., inače zadužen za održavanje transportnih traka na drobljenju u majdanpečkom rudniku bakra, preminuo. "Nadležni u Rudniku bakra Majdanpek odmah su o...