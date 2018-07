Oblačno sa jakim pljuskovima i olujnim vetrom

Očekuju se jaki pljuskovi s grmljavinom, gradom, olujnim vetrom i lokalno obilnim padavinama, uz 20 do 30 litara po metru kvadratnom u kratkom vremenskom periodu. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Beogradu takođe oblačno i svežije s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko...