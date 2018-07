Antić: Očekujem nekoliko ozbiljnih kompanija na javnom pozivu za RTB Bor

Beta pre 4 sata

Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić izjavio je danas da očekuje da će nekoliko ozbiljnih kompanija, među kojima je i kineska Cijin (Zijin Mining Group Co. Ltd.) učestvovati na javnom pozivu za strateškog partnera za RTB Bor."Kineska kompanija ima ozbiljne šanse da u tom projektu pokaže da deli istu viziju kao i vlada", rekao je Antić za televiziju N1 sa samita lidera 16 zemalja srednje i istočne Evrope i Kine koji se održava u Sofiji.On je kazao da se zna šta Srbija želi - da strateški partner izvrši dokapitalizaciju preko 300 miliona dolara i da nastavi da razvija tu kompaniju.Antić je potvrdio informacije da će javni pozivi biti raspisan za oko desetak dana.Govoreći o Samitu u Sofiji, Antić je kazao da je on već postao praksa i da Srbija "bez ikave dileme ima najvažnije odnose sa Kinom u tom formatu".On je rekao i da ne očekuje probleme u EU, zbog projekata sa Kinom, jer se insistira na poštovanju evropskih standarda."Mi duboko verujemo, da je ta vrsta standardizacije od interesa za nas i za njih, to je najbolji ganat da niko nikada neće imati problem u razvoju projekata sa Kinom", ocenio je Antić