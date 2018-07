Branbić: Izazov četvrte industrijske revolucije

U razgovoru sa predstavnicima kineske kompanije, koja posluje na tržištu Srbije 12 godina, Ana Brnabić je naglasila snažan rast IT sektora u Srbiji, saopšteno je iz Vlade. Izvoz IT sektora ove godine veći je 32,4 odsto nego prošle, a samo u aprilu, izvoz je bio veći 44 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ana Brnabić je naglasila da je digitalizacija jedan od ključnih prioriteta Vlade Srbije i da to predstavlja šansu Srbije da...