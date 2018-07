Drecun: Ulazimo u fazu u kojoj je moguće dogovoreno rešavanje statusa Kosova i Metohije

Beta pre 5 sati

Predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecun izjavio je danas da se ulazi u fazu u kojoj bi moglo da se postigne dogovoreno rešavanje konačnog statusa Kosova i Metohije, ali da to ne mora da znači da će se rešenje i postići.Drecun je za Radio-televiziju Srbije rekao da se izjašnjavanje građanja na eventualnom referendumu ili izborima o kosovsko-metohijskom pitanju može očekivati onda kada bude jasno da se može postići određena vrsta dogovora, koji bi menjao unutrašnje ustrojstvo Srbije."Ako bi bilo izvesno da će se postići takvo rešenje, pre no što bilo ko prihvati to rešenje i stavi potpis, onda treba organizovati izjašnjavanje građana. Nijedna vlast ne bi mogla da implementira ono što dogovori bez podrške građana", rekao je Drecun.On je dodao da ne razume pojedine opozicionare koji kritikuju mogućnost referenduma o pitanju Kosova i Metohije, navodeći da su to pokušaji destabilizacije.Drecun je ponovio da je za Beograd neprihvatljivo formiranje bilo kakve vojske, odnosno oružanih snaga Kosova."Iz više razloga - protivno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, formiranje vojske Kosova nije faktor stabilnosti i povećanja bezbednosti srpskog naroda, već dodatnog ugrožavanja bezbednosti i mi nećemo u tome da učestvujemo", rekao je on.