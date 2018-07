Fetel srećan; Hamilton: Zanimljiva taktika Ferarija

Beta pre 6 sati

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel rekao je da je veoma srećan zbog današnje pobede u trci Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije."Sejfti kar je začinio trku. Valteri (Botas) je vozio kao lud, bio sam u prednosti što se tiče guma, nije bilo lako pronaći način za obilaženje, ali mislim da sam ga iznenadio. Nisam bio siguran da li ću stići do krivine, ali uspeo sam i sve je ispalo dobro. Veoma sam srećan", rekao je Fetel.Fetel je pobedio u Silverstonu i na osam bodova uvećao prednost u generalnom plasmanu nad Luisom Hamiltonom iz Mercedesa, koji je zauzeo drugo mesto."Veliku zahvalnost dugujem ekipi i ostalim saradnicima pošto sam juče imao problema sa vratom, ali danas je sve bilo u redu. Bilo je dobro pošto je radio adrenalin. Verovatno ću večeras osetiti bolove ali nije važno. Uživao sam u trci i mislim da su i ostali. Ovo je bio sjajan dan", rekao je četvorostruki svetski prvak.Hamilton je startovao sa pol pozicije ali ga je već u trećoj krivini u prvom krugu udario vozač Ferarija Kimi Raikonen, pa je Britanac pao na poslednje mesto.

"Rekao bih - zanimljiva taktika sa druge strane", rekao je Hamilton na podijumu gledajući u Ferarijeve vozače.



"Ali, uradićemo sve što možemo da se borimo i da se popravimo u narednim trkama", dodao je aktuelni šampion.



On je ocenio da je današnja trka bila najbolja u ovoj sezoni i pohvalio publiku na domaćoj stazi u Silverstonu.



"Žao mi je što nisam uspeo da pobedim za vas, ali zahvalan sam na podršci. Vi ste mi pomogli da preživim trku. Primili smo udarac, nastavićemo da radimo i verujte mi neću odustati. Neću odustati", naveo je Hamilton.

Raikonen je priznao da je pogrešio kada je udario Hamiltona. On je tokom trke zbog incidenta kažnjen sa 10 sekundi.



"Pokušao sam. Iz mog ugla, radio sam najbolje što sam mogao, ali čini se da ima i potpuno drugačijeg mišljenja. Pogrešio sam, ali to se ponekad dešava. Zaslužio sam kaznu, stajao sam 10 sekundi i posle toga sam se borio", naveo je on.