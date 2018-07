Jeremić: Sporazum o osnivanju Saveza za Srbiju spreman za potpisivanje, ključna tačka Kosovo

Beta pre 5 sati

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je opozicioni blok na korak do formiranja Saveza za Srbiju, čija će ključna tačka politike o Kosovu biti otpor potpisivanju sporazuma koji bi Prištini omogućio stolicu u UN."Na pitanju Kosova i Metohije moramo povući crvenu liniju i ujediniti se protiv naprednjačke vlasti koja je počela da priprema javnost za svoj pristanak na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama", rekao je Jeremić na osnivačkoj skupštini Opštinskog odbor Narodne stranke Palilula.Jeremić je naveo da je Narodna stranka to definisala kao prioritet tokom pregovora oko Saveza za Srbiju, i istakao da je postignut dogovor po tom pitanju.Predsednik Narodne stranke je rekao da su formulisani zajednički programski ciljevi i da je sporazum o osnivanju Saveza za Srbiju spreman za potpisivanje, te da se nada da će se to dogoditi do kraja ovog meseca.Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, istakao je da niko u svetu ozbiljno ne pritiska Srbiju da sada potpiše sporazum o Kosovu, dok članstvo u Evropskoj uniji neće biti moguće još dugi niz godina."Jedina 'nagrada' koja se Srbiji nudi za potpisivanje kosovske stolice u UN jeste još četiri godine Aleksandra Vučića na našoj grbači sa prećutnom podrškom Zapada za njegove primitivne ispade, razaranje institucija i pljačku državnih resursa. Na to samo mogu da kažem - ne, hvala. Ne smemo dozvoliti Vučiću da pređe Rubikon kosovske izdaje i pređe na sledeći 'projekat mira' u regionu - demontiranje Republike Srpske", rekao je Jeremić.Prema njegovim rečima, stav Narodne stranke o Kosovu i Metohiji je umeren, racionalan i državotvoran."Od tog stava nema odstupanja i to će biti i politika Saveza za Srbiju", rekao je Jeremić.Na skupu su govorili i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović i predsednik Izvršnog odbora Vladimir Dobrosavljević.Za predsednika Opštinskog odbora Narodne stranke Palilula izabran je Miroslav Samardžić.