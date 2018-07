Počela operacija spasavanja dečaka iz potopljene pećine

BANGKOK – Akcija spasavanja dečaka iz pećine u Tajlandu je u toku, a zvaničnici su jutros rekli da bi prvi dečak na sigurnom mogao da se očekuje danas oko 16.00, kao i da će za celu operaciju biti potrebno dva do tri dana.„Dečaci će iz pećine da izlaze jedan po jedan. Za to će biti potrebno dva do tri dana”, rekao je Čalongaao Čajakorn iz kriznog štaba koji upravlja spasilačkom akcijom. U operaciji spasavanja, koja je počela jutros u...