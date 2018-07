Bilans nesreće – 24 osobe stradale, 338 povređeno

To su preneli turski mediji pozivajući se na zamenika premijera Redžepa Akdaga. Do nesreće je došlo kada je nekoliko vagona putničkog voza sa 362 putnika, koji je saobraćao od grada Uzunkopru u provinciji Edirna ka Istanbulu, iskočilo iz šina, prenosi BBC. Iz šina je iskliznulo šest vagona, a tačan uzrok nesreće se ne zna, mada zvaničnici krive loše vreme i klizišta. Turski CNN prenosi da je mogući uzrok nesreće most koji se srušio. Povređeni...