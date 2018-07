Dečake izvode iz pećine i prebacuju ih u bolnicu: Operacija spasavanja se nastavlja

I šesti dečak je danas izvučen iz pećine na Tajlandu, javljaju izveštači sa lica mesta. To je Gardijanu potvrdio pripadnik spasilačkog tima. Potom je objavljeno da su dvojica dečaka spasena, posle čega je u pećini ostalo još njih petorica uz 25-godišnjeg trenera. CNN javlja da su "još dvojica" dečaka izvučena". Progress: Two more boys have left the cave Monday and been sent to a medical facility on site according to an eyewitness who is part...