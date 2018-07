Konačno pravi letnji dan!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab, južni, sa jutarnjom temperaturom od 13 do 18 C, a najvišom dnevnom od 27 do 30 C. Krajem dana i u toku noći u Vojvodini naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, južni. Jutarnja temperatura oko 18 C, najvisa dnevna oko 29 C. U toku noći...