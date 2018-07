Danas u većem delu Srbije sunčano, temperatura do 32 stepena

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, samo ujutru na jugu slab, promenljiv. Najniža temperatura će biti od 14 do 20 stepeni, najviša od 27 do 32 stepeni. U Beogradu će ujutru biti promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom, posle podne pretežno sunčano. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 20 ,najviša oko 28 stepeni....