Tigar proizvodi čizme za skandinavsku armiju

Kompanija Tigar iz Pirota prozvodiće gumene čizme, specijalne namene za finsku armiju u 2018. godini, saopštila je danas ta kompanija.U pirotskoj fabrici obuće planirana je, kako se navodi, proizvodnja 15.000 pari specijalne letnje i zimske obuće za finsku armiju u vrednosti od oko 660.000 evra od 2018. godine do 2020 godine."Očekuje se da će u 2019. godini u čizmama "Kaira" istog brenda, proizvedenim u Tigrovoj fabrici obuće, koračati i švedska armija kada se realizuje tender čija je vrednost 220.000 evra", navodi se u saopštenju.Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar Vladimira Ilića tender za čizme je dobila firma "Berner-Nokian brend", Tigrov strateški kupac.Ilić je rekao da je proizvodnja čizama počela u tri smene u Tigrovoj fabrici obuće, a da je reč o tenderu sa vrlo zahtevnom dokumentacijiom skandinavskog tržišta."Dokazali smo da Tigar može da odgovori kvalitativnim izazovima u proizvodnji obuće specijalne namene sa specifičnim karakteristikama: otpornost na hemijske agense, na ozon, bez pojave riseva, otpornost na visoke temperature, kao i zaštita noge od RHB kontaminacije, termalnog impulsa nuklearne eksplozije i od kapi goruće napalm smeše", rekao je Ilić.Uz sve to Tigar, kako je ocenio, poštuje rokove izrade i svetske standarde u okviru EU, SAD i RUS normi.Zahvaljujući ručnoj izradi visoko kvalitetne gumene obuće u fabrici koja upošljava preko 600 radnika, stručnjaka, tehnologa, u Tigrovim čizmama bezbedno će, kako se navodi, koračati skandinavski vojnici kao što već koračaju vatrogasci u Hong Kongu, radnici na naftnim platformama u Kanadi, lovci širom Evrope.Dodaje se da je na ulicama Francuske, Švedske, Danske, Italije, Velike Britanije, "gumena obuća postala funkcionalna potreba dama koje su se opredelile za renomirane svetske brendove proizvedene u Pirotu".Ilić je istakao da "sudeći na osnovu preuzetih ugovorenih obaveza do kraja ove godine, za firme "Madirom", "IJH", "Berner - Nokian brend", za zaštitni program i brendove Tigar, leto će u pirotskoj fabrici biti veoma vruće"."Kapaciteti su popunjeni, a planirana realizacija može da premaši vrednost od 12 miliona eura", rekao je Ilić.