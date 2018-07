Stefanović: Pritisci na Srbe za formiranje vojske i da napuste KiM

On kaže da se sve radi po već poznatom scenariju, da kosovska policija hapsi, a Brisel na to ćuti. "Na žalost to je scenario koji smo videli mnogo puta, da se desi nešto strašno onda se neko izvinjava, neko ćuti, a uglavnom Srbi trpe posledice. Činjenica je da Srbi koji žive na KiM ne žele formiranje bilo kakve vojske Kosova", rekao je Stefanović za TV Prva. On je dodao da formiranje vojske Kosova nije predviđeno međunarodnim propisima...