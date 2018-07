Šarčević: U borbi protiv droge i kažnjavanje roditelja

Ministar prosvete Mladen Šarcević najavio je da će se koncept male mature menjati i da će se deca testirati na svake dve godine. Šarčević je za TV Prva kazao da su u planu regionalni centri ocenjivanja, ali da je krajnji cilj da se uvede testiranje znanja đaka na svake dve godine. On smatra da to neće biti prenaporno za decu, jer će ti testovi biti obična provera znanja. Pročitajte još: Lončar: Droga nije "in", slede konkretne mere Takođe, on...