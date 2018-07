Jovanović (DSS): Đilasovi stavovi o Kosovu i Metohiji prihvatljivi za DSS

Beta pre 49 minuta

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović izjavio je da su za tu stranku apsolutno prihvatljivi stavovi koje je Dragan Đilas izneo po pitanju rešavanja kosovskog pitanja, a da ostaje da se vidi da li će DSS postati deo Saveza za Srbiju."Videćemo. Da li je to idealna opcija – verovatno nije. Da li smo mi njima idealan partner – verovatno nismo. Ali od nečega se mora krenuti, jer ovako više ne može", istakao je Jovanović u intervjuu za list Danas odgovarajući da li će DSS ući u Savez.On je dodao da do sada nije učestvovao u razgovorima vezanim za osnivanje Saveza za Srbiju, ali da su za DSS "apsolutno prihvatljivi" stavovi o Kosovu i Metohiji koje su izneli ljudi koji će po najavama biti deo Saveza za Srbiju."Prihvatljivi su i stavovi koji se tiču medijskih i izbornih uslova. Jedno svakako znam, promene u Srbiji neće doći preko noći i biće posledica evolucije a ne revolucije. Trajaće i biće teško ali drugog puta nema", kazao je lider DSS.Dodao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić priprema "poslednju prevaru građana po pitanju Kosovu i Metohiji" i dodao da je zato veoma važan angažman – građanski, politički i javni."Tako vidim Vučićevu najavu referenduma, jer za svoju želju da prihvati secesiju Kosova i Metohije želi odgovornost da prebaci na građane Srbije. Ostaje samo pitanje kako aktuelna vlast misli to da sprovede jer kakvo god se pitanje formuliše na referendumu ono ne sme biti protivustavno", kazao je Jovanović.On je ponovio stav DSS da je zamrznuti konflikt "jedini razuman izbor u ovom trenutku"."Odmrazavanje konflikta u sadašnjem kontekstu može da znači samo prihvatanje takozvane nezavisnosti Kosova i Metohiju. Prihvatanjem secesije ćemo samo sebi navući bedu na vrat za narednih pedeset godina. I umesto da se bavimo uređenjem države, promenom političkog sistema, zdravstvom, školstvom, kulturom, reindustralizacijom zemlje mićemo se ponovo baviti geopolitikom, Raškom oblašću, jugom centralne Srbije i tako dok polako ali sigurno ne nestanemo", kazao je Jovanović.Prema njegovim rečima, politička i društvena situacija u Srbiji je katastrofalna, elite su nedorasle i nezrele, politički sistem partitokratski i korumpiran, nivo kulture u slobodnom padu a demografija takva da nam je opstanak doveden u pitanje."A najgore od svega je što smo kao narod, kao kolektivni projekat izgubili svaku ambiciju.Zapravo, kategorije opšteg interesa i javnog dobra skoro da više i ne postoje. U Srbiji su na snazi samo privatni i partikularni interesi. Ljudi više nemaju ni svest da smo zajednica, nacionalna, politička, kakva god, ali zajednica", kazao je predsednik DSS-a.