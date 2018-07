Lalatović: Živim za klub koji vodim

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je danas da je lepo biti na klupi tog kluba koji se posle 35 godina vratio u Evropu i istakao da živi za klub koji vodi, za navijače, za igrače, da pobedi."Lep je osećaj biti na klupi Radničkog koji je posle 35 godina u Evropi i igra pred fenomenalnom publikom", rekao je Lalatović za sajt kluba.Fudbaleri Radničkog pobedili su sinoć na svom stadionu Gziru sa Malte sa ubedljivih 4:0 u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i tako se na najbolji mogući način vratio na evropsku scenu posle 35 godina."Uspeli smo da damo protivniku četiri pogotka. Prvim poluvremenom nisam bio zadovoljan. Videla se naša neuigranost, novi smo tim u stvaranju. U prvom poluvremenu su nam pravili probleme, a jako je bitno da im nismo dali da ugroze naš gol. Kada sam video gde je problem, Nomu sam postavio defanzivno, razbili smo njihov šablon i postigli još tri pogotka", rekao je Lalatović.Revanš je narednog četvrtka na Malti, a Lalatović je upozorio da dvomeč još nije završen."Utakmica još nije završena, ne smemo da se opustimo. Želimo da se s Malte vratimo neporaženi. Ukoliko prođemo u drugo kolo, ako da bog, u Nišu će gostovati Ferencvaroš ili Makabi. Nišlijama ćemo pružiti još jednu priliku da uživaju u prazniku fudbala", rekao je trener Radničkog.Lalatovića su pozitivno iznenadile ovacije navijača nakon izlaska na teren."Iskreno, iznenadio sam se ovacijama sa istoka. Ja sam takav kakav jesam, živim za klub koji vodim, živim za navijače, za igrače, živim da pobedim. To iritira protivničke navijače, ali kada me upoznaju van terena zavole me. Posle ne mogu bez mene", rekao je Lalatović.On je rekao da nije onakav kakav se pokazuje na terenu. "Ja na terenu izgledam arogantno, jer živim za pobedu i svoj tim. Nema osobe kojoj sam mogao da pomognem, na bilo koji način a da to nisam uradio", dodao je on.Lalatović je sinoćnju pobedu posvetio svojoj deci koja nisu mogla da budu na Čairu, a potom je otkrio i kome je slao poljupce posle golova svoje ekipe."Poljupce sam slao rođenom bratu, koji je prvi put došao da uživo gleda jednu moju zvaničnu utakmicu od kako sam trener. Iskreno da vam kažem, začudilo me je što je poželeo da dođe u Niš. Meni je mnogo važna njegova podrška, bilo mi je drago što je tu i zbog toga sam tako reagovao tokom meča", rekao je Lalatović.Trener Radničkog je poslednje minute utakmice ispratio s tribina, pošto je isključen zbog žongliranja loptom. On se sinoć posle utakmice izvinio Maltežanima zbog toga, a i danas je ponovio da ga je ponela atmosfera."Izvinjavam se Maltežanima, znam da nije korektno, ali ponela me atmosfera... Samo sam pokazao tehniku i da nisam zaboravio da igram fudbal. Ja sam i dalje u punom treningu, radim sa mojim igračima, trčim po 10 kilometara dnevno i jednostavno me u tom trenutku ponelo, ništa više od toga", rekao je Lalatović.