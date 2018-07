To što je Zoran Marjanović, osumnjičen za ubistvo svoje supruge, estradne pevačice Jele Marjanović, pušten iz pritvora ne znači da protiv njega nema dokaza da je počinio to krivično delo, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Stefanović je gostujući na Pink tv rekao da policija i tužilaštvo smatraju da su prikupili dovoljno dokaza za osuđujuću presudu. On kaže da ne želi da komentariše odluke suda, ali da se...