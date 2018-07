Tomić: Želim da napravimo nešto moćno

Beta pre 7 sati

Novi trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je danas da je rado prihvatio ponudu kluba da preuzme ekipu, s kojom želi da stvori "nešto moćno"."Veoma mi je drago što sam vratio u svoj rodni grad gde ću nastaviti da radim svoj trenerski posao. Zvezda je veliki izazov za mene- Proveo sam 26 godina u Atini, imao sam dosta lepih momenata, ali kako život ide, pojavila se Zvezda, koja za mene predstavlja nešto jako interesantno. Želim da napravimo nešto dobro, moćno, da igramo dobru košarku", rekao je Tomić novinarima u Beogradu.Tomić je sa crveno-belima potpisao trogodišnji ugovor, a na pitanje šta se može očekivati od Zvezde, on je rekao da treba ići "korak po korak"."Kao što sam rekao, želim da igramo dobru i atraktivnu košarku, ali idemo korak po korak. Treba da se saberemo i sve to prenesemo na teren, da sve ono što radimo na treninzima pokažemo na terenu", rekao je on.Upitan da li se plaši izazova treniranja Zvezde, Tomić je kratko odgovorio da se ne plaši i da bi u suprotnom "ostao kod kuće"."Ko ima strah ostaje kod kuće", rekao je on.Tomić je rekao da se radi na dovođenju novih igrača u klub, ali da će o tome javnost biti kasnije obaveštena, kao i o početku priprema za novu sezonu.Upitan da prokomentariše protivnike u Evrokupu, kao i ABA ligi, Tomić je ocenio da će "biti veoma interesantno", kao i da ne treba potcenjivati nijednog protivnika."Što se tiče Evrokupa, ne treba potcenjivati nijednu ekipu. Dosta je tu evroligaških timova, idemo jednu po jednu utakmicu. Mi treba da se koncentrišemo na našu ekipu, pa onda na ostale ekipe. To je najbitnije, ako imaš poverenje u svoj tim možeš doći do nekog većeg rezultata. I ABA liga će biti interesantnija nego prošle godine", rekao je Tomić.Na pitanje novinara ko će biti u njegovom stručnom štabu u prvom samostalnom trenerskom poslu, Tomić nije imao konkretan odgovor, već je samo kazao "da se na tome radi".Predsednik Zvezde Nebojša Čović je rekao da ne treba trošiti reči o referencama trenera Tomića, kao i da crveno-beli "neće juriti" s dovođenjem novih igrača."Tomić je s nama u saradnji duži niz godina. On se već dokazao kao igrač, trener, menadžer, sportski direktor... Radićemo na usaglašavanju svega kako bismo predstojeću sezonu dočekali što bolje. Želim mu sreću! Biće uzbudljivo", rekao je Čović.On je rekao da je crveno-bele "gotovo sigurno" napustio plejmejker Tejlor Ročesti, kom je istekao ugovor."Ugovori su istekli Peri Antiću i Alenu Omići, ali to ćemo još videti", rekao je on.