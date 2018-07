Danas sunčano i toplo, a naredne nedelje ponovo kiša

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava popodnevnih pljuskova, uglavnom na jugozapadu. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Prema prognozi RHMZ, i u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab severozapadni...