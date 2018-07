I sutra sunčano i toplo, do 30 stepni

Jutarnje temperature će biti od 14 do 19, a najviše dnevne od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturama od 19 do 29 stepeni. U narednim danima se očekuje pretežno sunčano vreme osim u utorak, kada se očekuje veća oblačnost uz moguću kišu i pljuskove s grmljavinom. Biometeorološka prognoza za nedelju, 15. jul 2018: Optimalni termički uslovi pogodovaće većini hronično obolelih, ali se izvesna...