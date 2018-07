Sijarto: Mađarska da se povuče iz usvajanja teksta o migracijama

Mađarska mora da se povuče iz procesa usvajanja "globalnog migracijskog paketa" Ujedinjenih nacija, jer bi to imalo obvezujući učinak na države članice te organizacije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. On je to rekao u Njujorku gde u sedištu UN učestvuje na sastancima na kojima se raspravlja o nacrtu migracijskog paketa. Sijarto je agenciji MTI kazao da Mađarska mora jasno da kaže da nikada neće prihvatiti...