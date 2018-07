Ovde će se održati samit Putina i Trampa...

Kako se navodi, to je jedna od zvaničnih rezidencija finskog predsednika sa pogledom na Baltičko more i nalazi se u blizini trga Market, prenosi AP. Prema protokolu, Tramp i njegova supruga Melanija imaće u ponedeljak ujutru odvojeni radni doručak sa finskim predsednikom Saulijem Ninisteom i njegovom suprugom Jeni Haukio. Putin i Tramp do sada su se sreli dva puta, na marginama međunarodnih skupova, a susret u Helsinkiju je prvi...