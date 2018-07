On je za 92-godišnju kraljicu Elizabetu Drugu kazao je da je "neverovatna žena" koja je "lepa i iznutra i spolja", prenosi Rojters. U intervjuu koji je vodio poznati britanski novinar Pirs Morgan, Tramp je prvo odgovorio na pitanje da li će se ponovo kandidovati na predsedničkim izborima za dve godine. "To u potpunosti nameravam. Izgleda da svi to žele da uradim", rekao je Tramp. Američki predsednik, koji je izabran kao kandidat...