Đoković: Ne postoji bolje mesto za povratak od Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da je srećan zbog osvajanja trofeja na Vimbldonu i istakao da ne postoji bolje mesto za povratak od tog turnira."Osećaj je neverovatan, jer prvi u životu tu je neko ko viče - tata, tata. Došao je ovde, mada su propozicije takve da deca mlađa od pet godina ne mogu gledaju meč, ali ako budem držao još trofeja u budućnosti i on će biti tu... Ne mogu da opišem koliko sam srećan i emotivan u ovom trenutku i koliko zahvaljujem supruzi i celom mom timu", bile su prve reči Đokovića nakon što je četvrti put u karijeri podigao trofej namenjen pobedniku Vimbldona, a u njegovom boksu bio je i sin Stefan sa majkom Jelenom.Đoković je danas u finalu Vimbldonu pobedio Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 6:2, 6:2, 7:6.Srpski teniser, koji je igrao prvo grend slem finale još od Otvorenog prvenstva SAD 2016. godine, osvojio je svoju 13. gren slem titulu."Lako je sada pričati posle svega... Poslednjih nekoliko godina nije bilo lako, imao sam operaciju, bio sam šest meseci van ATP tura, suočen prvi put sa teškim povredama. Nisam tačno znao šta da očekujem, bilo je dosta i trenutaka kada se sumnjalo i da li ću uopšte moći da se vratim na nivo koji je potreban da se ovako takmičim", rekao je Đoković."Ovo je moje prvo grend slem finale posle nekoliko godina i ne postoji bolje mesto na svetu da se napravi povratak. Ovo je sveto mesto za svet tenisa", dodao je srpski teniser.Đoković je naveo i da Anderson zaslužuje velike čestitke."Igrao je prvi put u finalu Vimbldona, možda nije igrao najbolje u prva dva seta, ali je u trećem bio bolji igrač i vrlo sam srećan što sam prošao kroz taj set. Čestitam ti i želim ti sve najbolje", rekao je Đoković.Kevin Anderson je čestitao je Đokoviću na osvojenom trofeju."Prva dva seta igrao sam dosta loše... Da sam stigao do četvrtog seta, bilo bi sjajno, ali igrati protiv Novaka nije lako, on je veliki šampion ovog sporta. Čestitam od srca njemu i celom njegovom timu", rekao je Anderson posle mača.Anderson je do finala proveo 21 sat na terenu."Bilo je malo frustrirajuće... Ali, ovo je veliki turnir, ceo život posvećujemo tome da se nađemo na ovde, malo je igrača uspelo da to uradi i ako je trebalo da provedem 21 sat na terenu - isplatilo se", rekao je Anderson.On je, na kraju, zahvalio publici na podršci koji je dobijao tokom celog turnira, kao i navijačima u Južnoj Africi.