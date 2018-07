Vučić: Komemoracija na godišnjicu Oluje 4. avgusta u Bačkoj Palanci

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija i Republika Srpska ove godine, 4. avgusta u Bačkoj Palanci obeležiti godišnjicu operacije Oluja i progona Srba iz Hrvatske."Svake godine biramo drugo mesto. Uvek su to mesta koja su raširenih ruku uz veliko gostoprimstvo i tugu dočekale srpski narod koji je proteran sa svojih ognjišta", rekao je Vučić na konferenciji za novinare sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.Predsednik Republike Srpske rekao je da će oni nastaviti da sa Srbijom obeležavaju sve važne datume."Mi to doživljavamo kao pitanje našeg integriteta", rekao je Dodik.Prema podacima srpskog Komesarijata za izbeglice, u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" proterano je 250.000 krajiških Srba, 1.856 je ubijeno, a 836 vode se kao nestali.Ta akcija počela je 4. avgusta 1995. ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije, odnosno na samoproklamovanu Republiku Srpsku Krajinu.Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu, dok su kolone izbeglica na traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima ulazile u Srbiju.Akcija "Oluja" je najveće i jedno od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše SFRJ u sukobima 1990-ih.Mnogo očekujemo od susreta sa MakronomPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mnogo očekuje od razgovora sa predsednikom Francuske Emanuelnom Makronom."Mnogo očekujemo od razgovora sa predsednikom Makronom. Očekujem da ćemo ga ove godine ugostiti", rekao je Vučić i dodao da sa Makronom Srbija ima mnogo više kontakata nego sa ranijim francuskim predsednicima.On je rekao da će u četiri oka sa Makronom razgovarati o Kosovu i Metohiji, regionalnim pitanjima i srpsko-francuskoj saradnji."Francuske kompanije imaju sve više učešća u Srbiji. Uveren sam da će Francuzi dolaziti još više u našu zemlju", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu, u utorak, 17. jula.