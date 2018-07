Tramp o svom reizboru, razgovoru o Bregzitu sa kraljicom

LONDON — Predsednik SAD, Donald Tramp, rekao je da namerava da se kandiduje za drugi mandat na izborima 2020, jer "svi žele to od mene" i da ne postoji demokratski kandidat koji bi mogao da ga pobedi, preneo je list Mejl on sandej. Britanski novianar Pirs Morgan zapitao je Trampa u intervjuu od petka da li će se kandidovati 2020, na šta je Tramp, kako ga citira Mejl on sandej, rekao: "Pa, u potpunosti to nameravam. Čini se da svi žele to...