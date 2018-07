Evo kakvo nas vreme očekuje

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Naime, sredinom dana u zapadnim, a posle podne i uveče u južnim i jugozapadnim predelima Srbije biće promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za kratkotrajne grmljavinske oluje i nepogode. Duvaće slab do umeren, tokom dana povremeno i pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije jak. Maksimalna temperatura od 26 do 30°C, navodi Weather2Umbrella. U Beogradu do kraja dana sunčano...